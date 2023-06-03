Казахстан готовится нарастить экспорт нефти в Германию

Казахстан может нарастить поставки своей нефти в Германию, не исключает президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ.

С начала года Казахстан поставил в ФРГ 90 тыс. тонн нефти, сказал президент Токаев.

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". Имеется потенциал по доведению показателя до 1,2 млн. тонн в год с возможностью увеличения в будущем", - отметил он.

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