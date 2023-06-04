Песчаная буря окрасила небо Каира в красный цвет

На Каир, столицу Египта, обрушилась мощнейшая песчаная буря. Местные жители делятся в соцсетях последствиями удара стихии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах сначала огромная волна пыли. Она заслоняет горизонт и напоминает волну цунами из фильмов-катастроф.

Небо в некоторых районах окрасилось в оранжевый и красный цвета.

Местные СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают о четырех погибших от стихии.