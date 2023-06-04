https://news.day.az/world/1570172.html Песчаная буря окрасила небо Каира в красный цвет - ВИДЕО
Песчаная буря окрасила небо Каира в красный цвет - ВИДЕО
На Каир, столицу Египта, обрушилась мощнейшая песчаная буря. Местные жители делятся в соцсетях последствиями удара стихии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах сначала огромная волна пыли. Она заслоняет горизонт и напоминает волну цунами из фильмов-катастроф.
Небо в некоторых районах окрасилось в оранжевый и красный цвета.
Местные СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают о четырех погибших от стихии.
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