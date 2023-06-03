Премьер Индии приехал на место железнодорожной катастрофы в Одише

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал на место железнодорожной катастрофы в Одише, сообщает телеканал NDTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Моди осмотрел место инцидента. Он также навестит пострадавших в местных больницах.

Ранее Моди созвал чрезвычайное совещание на высоком уровне с участием должностных лиц Министерства железных дорог в связи с недавней катастрофой на железной дороге.

В пятницу, 2 июня, три железнодорожных состава попали в аварию на востоке Индии, погибли не менее 238 человек. В настоящий момент спасатели занимаются устранением последствий ЧП на железнодорожных путях.

До этого глава "Индийских железных дорог" уточнял, что авария в Одише произошла из-за схода вагонов экспресса. Вагоны пассажирского экспресса сошли с рельсов по неустановленным причинам и врезались в товарный поезд.