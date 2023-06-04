https://news.day.az/world/1570402.html В крупных городах Израиля прошли акции протеста - ВИДЕО
В крупных городах Израиля прошли акции протеста - ВИДЕО
В Тель-Авиве 22-ю субботу подряд прошла акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как сообщает Day.Az, многочисленные видео с места событий распространились в социальных сетях.
Как пишут местные СМИ, демонстрация началась с минуты молчания в честь трех солдат, которые недавно погибли на границе с Египтом.
Судя по кадрам, на улицах израильской столицы шумно. Протестующие скандируют лозунги и бьют в барабаны.
Митинги прошли и в других крупных городах Израиля.
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