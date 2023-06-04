В крупных городах Израиля прошли акции протеста

В Тель-Авиве 22-ю субботу подряд прошла акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает Day.Az, многочисленные видео с места событий распространились в социальных сетях.

Как пишут местные СМИ, демонстрация началась с минуты молчания в честь трех солдат, которые недавно погибли на границе с Египтом.

Судя по кадрам, на улицах израильской столицы шумно. Протестующие скандируют лозунги и бьют в барабаны.

Митинги прошли и в других крупных городах Израиля.