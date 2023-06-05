США оставляют за собой право выбора в отношении Ирана

Соединенные Штаты рассмотрят все варианты действий в отношении Ирана, призванные не допустить появления у него ядерного оружия, если Тегеран отвергнет дипломатические усилия, направленные на урегулирование его атомной проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Иран отвергнет путь дипломатии, то, как неоднократно ясно сигнализировал президент [США Джо] Байден, рассматриваться будут все варианты действий, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он выступил в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) - одной из ключевых организаций еврейского лобби США.

По словам Блинкена, "Ирану нельзя позволить и не будет позволено получить ядерный боезаряд". "Мы продолжаем считать, что дипломатия является лучшим способом, чтобы проверяемо, эффективно и устойчиво предотвратить получение Ираном ядерного боезаряда", - подчеркнул при этом глава американской дипломатии.

Ранее мы писали о том, что МАГАТЭ рапортует об успехах в переговорах с Ираном.