Глава Еврокомиссии не готова предложить свои таланты блоку НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отрицательно ответила на вопрос, собирается ли она занимать посты в НАТО, если ее туда пригласят, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я абсолютно точно не выставляю свою кандидатуру", - заявила она во вторник, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR. Также фон дер Ляйен пока не готова сказать, пойдет ли на новый срок в качестве главы Еврокомиссии. "Это решение будет принято во второй половине года", - сказала политик.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост после истечения срока его полномочий осенью 2023 года. Среди наиболее вероятных кандидатов на роль его преемника ранее назывался министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который в интервью немецкому агентству DPA 18 мая открыто выразил желание возглавить альянс. Еще одним претендентом, согласно британским СМИ, является заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Ранее мы писали о том, что НАТО скоро понадобится новый генсек.