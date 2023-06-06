Финансовые резервы Евросоюза практически исчерпаны

Бюджет Евросоюза (ЕС) не отражает текущую экономическую ситуацию в регионе, при этом ее дееспособность постоянно падает. Об этом пишет издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Все это вызвано последствиями спецоперации России в Украине, прекращением поставок газа с российской стороны и изменением климата. Кроме того, на экономическую обстановку серьезно давит приток мигрантов и увеличение стоимости кредитов.

Большинство специалистов считают, что бюджет ЕС необходимо пересмотреть. Однако прорыва в этом вопросе не стоит ожидать, так как многие страны не готовы на дополнительные расходы, в том числе и Германия, где и так уже начался свой кризис на фоне снижения ВВП.

В публикации указали, что впечатляющая сумма бюджета ЕС в €1 трлн на самом деле распланирована на семь лет, и 80% этой суммы уже четко распределены. Поэтому остается всего €30 млрд в год, чтобы модернизировать энергетику, поддерживать производство высоких технологий и разрабатывать новые источники сырья, что является достаточно небольшой суммой.