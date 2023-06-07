Британские власти намерены избавиться от камер из Китая

Британские власти намерены снять китайские камеры с правительственных учреждений из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, снимать будут камеры китайских компаний Hikvision и Dahua, которые используют треть полицейских Великобритании.

"Меры направлены на защиту уязвимых секторов от компаний, которые угрожают национальной безопасности", - говорится в заявлении генерального казначея в секретариате правительства Джереми Куина.

Отмечается, что правительство направит министерствам и ведомствам график демонтажа систем видеонаблюдения китайского производства.