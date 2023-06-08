В Эквадоре затопило тысячи домов

В Эсмеральдасе (Эквадор) в результате ливней затоплено более 3500 домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cuenca High Life, об этом проинформировали власти страны.

"Это бедствие почти невообразимых масштабов, затрагивающее тысячи и тысячи семей", - заявил в понедельник президент Гильермо Лассо после облета на вертолете затопленных населенных пунктов.

Национальное управление по управлению рисками сообщило, что по меньшей мере 3700 домов были затоплены, многие из них полностью затоплены паводковыми водами из шести вышедших из берегов рек. По оценкам, около 15 000 человек пострадали от наводнения. С воскресенья на лодках и вертолетах были спасены почти 1000 человек, большинство из них с крыш.