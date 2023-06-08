Шольц назвал условие для принятия Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет стать частью Евросоюза, когда будет соответствовать критериям приема, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сказал, что Украина уже является частью европейской семьи, и Берлин намерен поддерживать Киев в процессе вступления в ЕС.

"Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что со своей стороны Евросоюз также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможно принять новых членов.

Канцлер ФРГ рассказал, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы будущего Украины после завершения вооруженного конфликта. Одной из тем является обеспечение безопасности страны.

Также Шольц уверен, что "нужно готовиться еще долго помогать Украине защищаться".