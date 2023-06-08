Эксперты предрекают длительную рецессию в Еврозоне

Рецессия в еврозоне может продлиться около года и повлечь за собой серьезные последствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об сообщил генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев.

По его словам, если два или больше квартала подряд идет экономический спад, это уже рецессия. То, что сейчас происходит в Европе, пока нельзя назвать рецессией, но определенные предпосылки к этому есть, считает он. К ним Самиев отнес в том числе падение конкурентоспособности предприятий Евросоюза на фоне роста стоимости энергоресурсов. Вероятность рецессии эксперт оценил как высокую, потому что против экономики также играют борьба с инфляцией и повышение ключевой ставки Европейским Центробанком.

"С восстановлением, к сожалению, все будет достаточно непросто. Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшей перспективе доступность ресурсов для промышленности значительно улучшится. Не очень понятно и то, какие меры здесь могут быть эффективны...Рецессия сейчас даже более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может около года. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь, это рост безработицы", - рассказал аналитик.

Ранее мы писали, что Еврозона вошла в рецессию.