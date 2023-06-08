Подробности ужасной атаки на детей во Франции

Появились кадры нападения на детей в парке во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, иммигрант из Сирии, вооруженный ножом, нанес ранения нескольким людям.

По данным французской полиции, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу на спасательных вертолетах.

Нападение произошло около 10 утра в парке у озера Анси. В это время школьная группа находилась на экскурсии. Большинство пострадавших - дети в возрасте около трех лет. Нападавший арестован.