Дерзкое нападение на детей в парке во Франции

По меньшей мере семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом на юго-востоке Франции, передает Day.Az со ссылкой на Rg.Ru.

По данным французской полиции, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу на спасательных вертолетах.

Нападение произошло около 10 утра в парке у озера Анси. В это время школьная группа находилась на экскурсии. Большинство пострадавших - дети в возрасте около трех лет. Нападавший арестован.

На место происшествия прибыл отдел уголовного розыска. Премьер-министр Франции Элизабет Борн планирует посетить место происшествия, сообщили в канцелярии политика.

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