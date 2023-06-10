Швеция проводит первое судебное слушание по делу о финансировании терроризма

В Швеции началось судебное слушание по делу местного жителя, занимавшегося сбором средств на нужды террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).

Как сообщает государственное радио SR, подсудимый обвиняется в "финансировании терроризма, попытке вымогательства и вооруженном нападении", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Подобного рода судебный процесс в связи с финансированием террористов проводится в скандинавской стране впервые.

Государственное телевидение SVT сообщило, что обвиняемый был арестован еще в январе после того, как, угрожая оружием, пытался собрать деньги с владельцев одного из ресторанов под предлогом помощи террористической организации PKK.

"Рамки следствия расширяются по мере расследования",- сообщил в данной связи прокурор Ханс Ирман, подготовивший обвинительное заключение.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в интервью газете Dagens Nyheter в апреле назвал террористическую организацию PKK/YPG "основной причиной разногласий с Турцией по членству Швеции в НАТО".

Ранее мы писали о том, что Швеция начала исполнять обязательства перед Турцией.