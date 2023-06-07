Швеция начала исполнять обязательства перед Турцией

Верховный суд Швеции утвердил первую экстрадицию сторонника террористической организации РКК в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Aftonbladet", после этого решения Верховного суда правительство должно принять меры по экстрадиции.

Сообщается, что 35-летний сторонник РКК был арестован в Швеции в августе прошлого года на основании запроса прокуратуры турецкого города Адана.

В 2014 году этот человек был приговорен к 4 годам и 7 месяцам тюремного заключения за ношение сумки с 1,8 кг марихуаны в Турции. Через несколько лет он был освобожден условно-досрочно и переехал в Швецию. Теперь прокурор требует, чтобы он отбыл оставшуюся часть срока. Однако, по словам самого человека, экстрадиция связана с его политической деятельностью в Демократической партии народов (ДПН) и его открытой поддержкой РКК.

По сообщению "Aftonbladet", впервые из Швеции в Турцию может быть экстрадирован человек, называющий себя сторонником РКК. Шведское правительство принимает решения по запросам об экстрадиции, но если Верховный суд будет против, то правительство не может утвердить это решение.

Ранее мы писали о том, что судьба Швеции находится в руках Турции.