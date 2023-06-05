Судьба Швеции в руках Турции

Одобрение Турции остается последним шагом в процессе вступления Швеции в НАТО. Об этом сказал премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с испанским коллегой Педро Санчесом в понедельник в Мадриде.

Как передает Day.Az, высказывание Кристерссона прозвучало в ответ на просьбу "Анадолу" прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Стокгольм выполнил все свои обязательства перед Турцией на пути вступления в блок.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого сказал ему, что всецело разделяю его точку зрения. Швеция выполнила все условия соглашения с Турцией. Отныне решение о вступлении (Швеции) в НАТО должна принимать исключительно Турция, а не мы", - сказал премьер.

"Мы полностью осознаем проблемы, с которыми сталкивается Турция в связи с терроризмом и террористическими атаками за пределами территории Швеции. В то же время, ни одно правительство не может гарантировать, что в его стране не будет совершен теракт. Однако мы вносим изменения в наше законодательство, чтобы наказывать тех, кто совершает подобные атаки", - сказал Кристерссон.

Ранее генсек НАТО высказал свою позицию по вопросу вступления Швеции в Альянс.