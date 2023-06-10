В Индии побили два мировых рекорда

В Индии побили мировые рекорды по массовому бракосочетанию. Одновременно узами брака себя связали 2143 пары. Церемония прошла в городе Баран в штате Раджастан. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, о чем сообщили в пресс-службе организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бракосочетание состоялось 26 мая 2023 года и длилось менее шести часов. Таким образом собравшиеся побили два рекорда: по количеству пар, вступивших в союз за 12 и 24 часа. В мероприятии участвовали как индуистские пары, так и молодожены, которые исповедуют ислам.

Церемония началась с того, что женихи и невесты обменялись гирляндами из желтых, розовых и красных цветов. После этого пары в порядке очереди проследовали в зал для совершения ритуала, где совершили необходимые обряды в присутствии священнослужителей, в том числе "саптапади", когда пара делает вместе первые семь шагов как муж и жена.

Мероприятие завершилось грандиозным банкетом с участием тысяч гостей.

Каждую пару ждал набор подарков, в который вошли: украшения для невесты, набор с постельным бельем, кухонная утварь, холодильник, телевизор и другие предметы бытовой техники.