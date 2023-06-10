Названа сумма вложений Chevron в аргентинский нефтегазовый проект

Американская компания Chevron инвестирует до $500 млн до конца года в разработку нефтегазового месторождения на юге Аргентины. Об этом сообщил в пятницу министр экономики южноамериканской страны Серхио Масса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились с компанией Chevron о новых шагах в инвестиционной программе. На следующей неделе они переведут $300 млн для развития месторождения Эль-Трапиаль", - написал он в Twitter. По словам министра, общий объем вложений в проект в этом году может составить $500 млн.

Как сообщило Министерство экономики Аргентины, правительство пообещало Chevron распространить на проект действие указа, который дает компании право на продажу "20% производства жидких углеводородов и газа на внешнем рынке с нулевой экспортной пошлиной".

Эль-Трапиаль относится к месторождению сланцевых углеводородов Вака Муэрта, которое компания Repsol-YPF открыла в провинции Неукен в 2010 году. По данным на 2013 год, его запасы оценивались в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.