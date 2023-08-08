Польша перебрасывает дополнительные силы на границу с Беларусью

Польша перебрасывает на границу с Беларусью дополнительно тысячу солдат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил телеканал Polsat.

Отмечается, что такое решение было принято "в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе".

Главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в соцсети Х (Twitter), что в ходе телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте обсудил возможность полного закрытия границ с Беларусью.

До этого глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, расположенном между Беларусью и Калининградской областью РФ.

Ранее мы писали о том, что президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью.