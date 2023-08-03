https://news.day.az/world/1586618.html Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью
Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за нахождения в Беларуси ЧВК "Вагнер".
Как сообщает Day.Az, об этом президент Литвы заявил на пресс-конференции после совместного посещения с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким танкового полка в Сувалки.
Он отметил, что этот процесс должен проходить в координации с Польшей и Латвией.
Напомним, ранее официальные лица Польши заявили о возможности полной изоляции Беларуси. По словам главы польского правительства Моравецкого, в Беларуси могут находиться более 4 000 вагнеровцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре