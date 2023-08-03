Президент Литвы не исключил полного закрытия границы с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил полного закрытия границы с Беларусью из-за нахождения в Беларуси ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Day.Az, об этом президент Литвы заявил на пресс-конференции после совместного посещения с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким танкового полка в Сувалки.

Он отметил, что этот процесс должен проходить в координации с Польшей и Латвией.

Напомним, ранее официальные лица Польши заявили о возможности полной изоляции Беларуси. По словам главы польского правительства Моравецкого, в Беларуси могут находиться более 4 000 вагнеровцев.