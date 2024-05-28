Генсек ООН осудил удар Израиля по Рафаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе, приведший к многочисленным жертвам, и потребовал прекращения конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибли десятки ни в чем не повинных гражданских лиц, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта", - написал он в соцсети Х, добавив, что в Газе нет безопасного места, "этот ужас должен прекратиться".

Ранее пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек "встревожен" невыполнением недавних постановлений Международного суда ООН, предписывающих Израилю прекратить операции в Рафахе.

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