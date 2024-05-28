https://news.day.az/officialchronicle/1663726.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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