США могут ввести санкции против КНР

Президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести санкции против Китая за приписываемые Пекину поставки ключевых технологий Москве, а также снять ограничения на применение Украиной американского оружия малой дальности для атак вглубь российской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованной во вторник авторской колонке внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

По его словам, американский лидер рассматривает эти "две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России в Украине". По мнению обозревателя, "многие виды вооружений, которые, как надеялись Соединенные Штаты, помогут Украине, например танки M1 Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS и истребители F-16, оказались уязвимы для российских беспилотников, радиоэлектронных систем глушения и средств ПВО соответственно". Американские чиновники, продолжил Игнейшес, опасаются, что Россия сосредоточивает войска и технику непосредственно по ту сторону границы внутри России для наступления на Харьков и другие города на востоке Украины. Он считает, что ситуацию могло бы изменить американское вооружение, но Вашингтон пока не позволяет Киеву наносить удары по территории, которую США признают российской. Ситуация может измениться, поскольку другие страны НАТО оказывают давление на Байдена, требуя ослабить контроль, говорится в статье.

"Возможно, мы приближаемся к очередному переломному моменту на Украине. В то время как Китай все больше склоняется к партнерству с новой доминирующей Россией, Байден раздумывает над тем, стоит ли ему углублять свой союз с Киевом. Это принесет новые риски, но будет иметь смысл, если сможет поддержать пошатывающуюся Украину и восстановить равновесие за столом переговоров, где в конечном итоге и должна быть закончена эта война", - полагает Игнейшес.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание европейцев, говорящих о возможности ударов по территории РФ, на небольшие размеры их стран и высокую плотность населения. Глава российского государства посоветовал учитывать этот фактор, когда делаются подобные заявления.

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