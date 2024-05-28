Начался визит представителей СМИ в освобожденные четыре села Газахского района

Начался визит журналистов в освобожденные спустя 30 лет от оккупации четыре села Газахского района.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, медиатур организован Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана.

В рамках визита журналисты будут проинформированы о службе, организованной ГПС на территории этих сел, а также на месте ознакомятся с ситуацией в освобожденных селах.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Сегодня села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

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