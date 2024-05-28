Baku Fashion Week 2024 – флористика, авангард, свет и тьма

В Baku Crystal Hall состоялось открытие второго сезона Baku Fashion Week.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, открывал первый день показов второго сезона Baku Fashion Week азербайджанский дизайнер, ведущий свою деятельность как внутри страны, так и на территории Турции - Sultan Gadimbayli. Зрители оценили по достоинству сложный крой представленных им образов, придавших торжественности открытию первого дня.

Люди, внимательно следящие за модной сферой страны, уже давно успели полюбить бренд L'Arc, созданный моделью, блогером, инфлюенсером Камиллой Бабаевой. Из сезона в сезон этот бренд демонстрируют образы, отличающиеся женственностью и элегантностью. И если такие приемы бренда, как использование пайеток и любовь к блеску, мы уже встречали у L'Arc ранее, то в этом сезоне бренд показал кое-что новое, обратившись к флористической тематике. Цветы украшали наряды бренда L'Arc как в виде принтов на тканях, так и в форме вручную расшитых бутонов - прекрасный пример ручной кутюрной работы.

После небольшого перерыва свою вторую коллекцию показал самый загадочный участник Baku Fashion Week - бренд Other Azer. Показ начался с шуточного интервью, проведенного журналистом Натой Османлы, с дизайнером бренда, скрывающим свое лицо за маской. Сама коллекция, получившая название "Между светом и тьмой", как это становится ясно из ее названия, стала проявлением борьбы между светлыми и темными оттенками, а также между вечерними и casual образами. Шоу завершилось под аккомпанемент трека, написанного на слова и музыку дизайнера бренда, специально созданного для этого показа.

Чести закрывать первый день показов был удостоен специально приглашенный из России модный дом Viva Vox, ведущий свою деятельность с 1997 года. Авангардная и незаурядная коллекция бренда сезона осень-зима 2024/25 обладала ярко выраженной индивидуальностью и не оставила никого равнодушным. Отличительной чертой представленных работ стало использование авторских принтов и непревзойденное умение работы с фактурой тканей и кожей.

Первый день показов завершился веселой afterparty, также проведенной в стенах пресс-центра Baku Crystal Hall в сотрудничестве с творческим объединением Makulatura Live. Впервые в истории проведения недель мод в стране подиум главного модного события был превращен в танцпол, на котором гости BFW веселились под сеты DJ Bunbeck и специально приглашенного гостя из Южной Африки - DJ Kasango.

Среди приглашенных гостей второго сезона Baku Fashion Week - местные и иностранные блогеры, инфлюенсеры, а также fashion-иконы из ближнего и дальнего зарубежья. В числе них значатся российская модель, телеведущая, светская львица Светлана Бондарчук, популярный блогер, тиктокер из Кыргызстана Zee и многие другие. Cвоим участием BFW также почтили представители таких всемирно известных медиа-франшиз, как Harper's Bazaar, L'Officiel и Hello! Russia.

Организаторами Baku Fashion Week выступают ModePoint и Stock. ModePoint - это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в нашей стране и для организации модных мероприятий как внутри Азербайджана, так и за его пределами.

В свою очередь, Stock - это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock - способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Второй сезон Baku Fashion Week проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World