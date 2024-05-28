Символизм праздника: истинно независимый Азербайджан- заслуга Президента страны Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Есть что-то очень символичное в том, что сегодня, в День независимости Азербайджана, Президент нашей страны Ильхам Алиев заложил фундамент сел Немирли, Тагыбейли и Шотланлы Агдамского района. Совсем скоро там тоже будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания граждан нашего государства, которое отстояло свои независимость и суверенитет, восстановило свою территориальную целостность.

Да, впервые с момента восстановления независимости нашего государства, этот государственный праздник отмечается в каждом уголке Азербайджана. Но особенно символично, что его теперь могут отметить и на освобожденных территориях республики. Например, в Ходжалы, где в феврале 1992 года армянские оккупанты совершили одно из самых жестоких преступлений - Геноцид мирного азербайджанского населения.

Долгий 31 год Ходжалы находился под армянской оккупацией. Карабахская хунта продолжала держать его под своим контролем даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Лишь в результате блестяще продуманной и претворенной в жизнь однодневной антитеррористической операции в сентябре прошлого года был освобожден и этот уголок Азербайджана. Кровь жертв Геноцида в Ходжалы была отомщена.

А ныне туда возвращается жизнь. И сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы. Они ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы. Глава государства вручил ключи от квартир жителям Ходжалы. Несложно представить себе, сколь велика была радость ходжалинцев, получивших возможность комфортно жить в родном городе, возвращения которого они так долго ждали.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева осмотрели Ходжалы, ознакомились с проводимыми здесь работами и Генеральным планом города. Это значит, что совсем скоро там будут созданы условия для возвращения и комфортного проживания новой группы ходжалинцев. Ровно тоже самое, добавлю, происходит ныне и на иных освобожденных территориях. Туда возвращается жизнь.

Шуша, Лачин, Кельбаджар, Физули и иные наши земли, освобожденные в ходе 44-дневной войны, обретают новый, чарующий облик, приводя в восторг всех зарубежных экспертов, наблюдающих за этим чудом, изучающим его секреты и приводящим нашу страну в пример очень многим государствам. Я же напомню, что с 1991 года по 2021 год 28 мая отмечался День Республики. Но, на пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости". В тот же день закон "О Дне независимости" был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым.

После утверждения закона наименование 28 мая - День Республики было изменено на День независимости. Уверен, что отцы-основатели первой демократической республики парламентского типа на мусульманском Востоке, а именно ею была Азербайджанская Демократическая Республика, гордились бы достижениями современного Азербайджана. Они мечтали видеть нашу страну именно такой- сильной, влиятельной, по-настоящему независимой.

Сегодня, поднятый однажды, в 1918 году, государственный флаг Азербайджана, снова реет над всей территорией нашего государства. И это то, что заставляет гордиться Азербайджаном не только граждан страны, но каждого азербайджанца, вне зависимости от места его фактического проживания. И это то, что стало возможным благодаря мудрой, грамотной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Которого поздравили руководители всех ведущих мировых и региональных держав. Все они подчеркивали огромную личную заслугу Президента нашей страны Ильхама Алиева в построении такого государства, которое гарантирует своим гражданам главное- уверенность в завтрашнем дне. Это дорогого стоит. Особенно, если обратить внимание на процессы, происходящие ныне в разных странах мира.

Продолжается российско-украинская война, которая оказывает влияние на всю Европу. Грузия, Молдова также пока не восстановили своей территориальной целостности. Кроме того, в Грузии и Армении и вовсе имеет место внутриполитический кризис. Дошло до того, что преьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РА Ваагн Хачатурян, спикер Нацсобрания РА Ален Симонян прибыли в мемориальный комплекс Сардарапат только после того, как оттуда ушел лидер "реваншистов" Баграт Галстанян.

Да, таковы реалии Армении. Она переживает глубочайший кризис - политический, мировоззренческий. К власти в Армении, выставив вперед своего ставленника, который готов отказаться от религиозных убеждений ради кресла премьер-министра, стоят те, кто участвовал в оккупации и многолетнем грабеже наших земель, кто виновен в Геноциде в Ходжалы. Они выброшены на свалку истории, хотя и пытаются подавать оттуда голоса. А Азербайджан укрепляется, усиливается, возрождается. И это - главное наше достижение, которым стоит дорожить, которое стоит передать, как величайшую ценность, будущим поколениям граждан независимого Азербайджана.