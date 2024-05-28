МИД КНР раскритиковал страны G7

Власти Китая не приемлют критику в свой адрес со стороны государств Группы семи (G7), которые собираются бороться с КНР из-за ее "нерыночной" стратегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Китайская сторона не приемлет стандарты, в соответствии с которыми страны G7 называют стратегию или меры [КНР] нерыночными", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, подобная оценка Китая отражает мнение лишь нескольких государств. К тому же, по ее словам, это делается только в отношении "определенных стран и компаний". Мао Нин назвала такую практику "дискриминирующими действиями".

Официальный представитель добавила, что указанную позицию G7 следует считать "протекционистской". Она отметила, что их точка зрения "не соответствует чьим-либо интересам".

25 мая страны G7 опубликовали в северном в итальянском городе Стреза коммюнике по итогам встречи глав Минфинов и ЦБ стран - участниц объединения. Они выразили готовность рассмотреть введение мер, которые позволят им бороться с якобы использованием Китаем нерыночных практик и перепроизводством товаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!