Делегация Французской Полинезии прибыла в Азербайджан

Сегодня начался визит в Азербайджан руководителей и секретарей Комиссии парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui - на местном языке), а также руководящего состава правящей партии "Тавини".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

В частности, планируется проведение встреч в Милли Меджлисе (парламент), а также в других государственных и частных учреждениях Азербайджана.

В рамках визита в Милли Меджлисе также будет организована конференция на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию: Вызовы и перспективы".

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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