Главы МИД ЕС впервые обсудили санкции против Израиля

Министры иностранных дел Европейского союза впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля, если он не выполнит постановление Международного суда по прекращению боевых действий, в том числе в городе Рафах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ирландская вещательная организация RTE.

"Конечно, если выполнение [решения Международного суда] не произойдет, тогда нам придется рассмотреть все варианты", - цитирует RTE главу ирландского МИД Михола Мартина.

По его словам, это была первая встреча министров, на которой он видел "серьезное обсуждение санкций".

Министр призвал к созыву Совета ассоциации ЕС-Израиль, чтобы глава МИД ЕС могли поставить прямые вопросы относительно обязательств Израиля и его готовности выполнить постановление Международного суда.

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