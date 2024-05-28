Китай запускает фонд для поддержки сектора полупроводников

Китай создал третий запланированный инвестиционный фонд с государственной поддержкой для стимулирования своей полупроводниковой промышленности с уставным капиталом 344 миллиарда юаней (47,5 миллиарда долларов).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, председатель Си Цзиньпин подчеркнул необходимость достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта потребность возросла после того, как США в течение последних нескольких лет ввели ряд мер по экспортному контролю, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для повышения своего военного потенциала.

Третий этап станет крупнейшим из фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом промышленности интегральных микросхем, известным как "Большой фонд".

"Большой фонд" предоставил финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти, и ряду более мелких компаний и фондов.

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