Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, на 20,6 кг, доведя общий объем до 142,1 кг.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно докладу, Тегеран "по состоянию на 11 мая увеличил на 20,6 кг - до 142,1 кг - запасы обогащенного до 60% гексафторида урана".

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