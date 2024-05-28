Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости, сообщает во вторник Day.Az.

"С самыми искренними чувствами поздравляю дорогой Азербайджан с Днем независимости. В этот благословенный день, когда славный азербайджанский флаг развевается в каждом уголке страны, я с любовью и уважением чту память всех шехидов, отдавших свои жизни за независимость Родины", - говорится в публикации министра в официальном аккаунте в "X".

Отметим, что 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.

Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты - флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность".

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.

До 2022 года дата "28 мая" в Азербайджане отмечалась как День Республики.

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