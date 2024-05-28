https://news.day.az/society/1663580.html Скончался бывший министр обороны Азербайджана
Скончался бывший министр обороны Азербайджана
Скончался бывший министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-майор Дадаш Рзаев.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили близкие Дадаша Рзаева.
Генерал скончался после продолжительной болезни.
Отметим, что Д.Рзаев родился 22 декабря 1935 года в Геранбойском районе. В 1993 году в течение 4 месяцев он занимал пост министра обороны Азербайджанской Республики. В 2014 году он был избран председателем Совета ветеранов Азербайджанской Республики, в 2015 году награжден орденом "Шохрат".
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