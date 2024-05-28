Скончался бывший министр обороны Азербайджана

Скончался бывший министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-майор Дадаш Рзаев.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили близкие Дадаша Рзаева.

Генерал скончался после продолжительной болезни.

Отметим, что Д.Рзаев родился 22 декабря 1935 года в Геранбойском районе. В 1993 году в течение 4 месяцев он занимал пост министра обороны Азербайджанской Республики. В 2014 году он был избран председателем Совета ветеранов Азербайджанской Республики, в 2015 году награжден орденом "Шохрат".

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