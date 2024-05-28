Госдеп о будущей евроинтеграции Грузии

Вашингтонская администрация считает, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики, а также ставит под угрозу ее связи с США. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США осуждают данный шаг", - отметил он, говоря о том, что парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили по закону. "Приняв данный закон, правящая партия "Грузинская мечта" отдалила Грузию от пути евроинтеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа", - добавил Миллер.

"Действия правящий партии и антизападные высказывания угрожают ее демократическому пути, экономической безопасности в будущем, членству в ЕС, а также ставит под угрозу отношениям США и Грузии", - подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента. Как он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее угрожал ввести визовые ограничения в отношении тех, кто "подрывает демократические процедуры и институты в Грузии".

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