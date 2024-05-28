Израиль передал посредникам новые предложения по прекращению огня в Газе

Власти Израиля передали международным посредникам новые предложения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников, переданные представителям Катара, Египта и США предложения предусматривают "готовность к проявлению гибкости" израильской стороной в вопросе о том, сколько заложников должны быть освобождены на первом этапе потенциальных договоренностей. Кроме того, Израиль выразил готовность обсудить требование ХАМАС относительно "продолжительного спокойствия" в секторе Газа. "Есть новая инициатива, и она является серьезной", - приводит портал слова одного из источников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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