Католикоса всех армян не пустили в мемориальный комплекс «Сардарапат»

Полиция Армении не пустила Католикоса II Гарегина в мемориальный комплекс "Садрарапат" вблизи Армавирской области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, католикосу, пришедшему в комплекс вместе с сопровождавшими его людьми, сказали, что у него нет разрешения на вход.

В информации, опубликованной в местных СМИ, говорится, что причина другая, и что этот шаг предпринят потому что, Гарегин II играет роль в присоединении к политическим процессам Баграта Галстаняна, который в действительности является священником.

В статьях Гарегина II обвиняют в разрушении духовной идеологии страны и церковных традиций, а также в сеянии семян вражды и ненависти в обществе:

"Гарегин заслуживает такого отношения. Потому что именно он привел церковь к краю пропасти. Теперь пусть он гордится своим замороженным статусом", - говорится в информации.

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