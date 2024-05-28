https://news.day.az/officialchronicle/1663752.html Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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