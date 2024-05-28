Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района - ФОТО
Представители СМИ посетили освобожденное от оккупации село Ашагы Аскипара Газахского района Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, медиатур организован Государственной пограничной службой Азербайджана. Представители СМИ ознакомились с местностью, условиями службы пограничников.
Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.
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