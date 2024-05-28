https://news.day.az/politics/1663642.html Совбез Турции обсудит ситуацию на Южном Кавказе
Совбез Турции обсудит ситуацию на Южном Кавказе
Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией будет обсуждаться на заседании Совбеза Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.
Среди прочих вопросов, участники рассмотрят вопросы, связанные с ситуацией в Украине, Иране, а также отношения с Грецией.
При этом основным вопросом на встрече станет "борьба с терроризмом" - курдскими отрядами в Сирии и Ираке, и создание "коридора безопасности" на границе с Ираком.
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