В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещено видео, на котором видно, что в Ереване обнаружена первая передвижная гримерка-автозак для митингующих.

Day.Az представляет публикацию:

Вот такая забавная картина из Еревана. Загруженные в автозак протестующие коротают время с пользой: они обмазываются красной краской, чтобы потом можно было сойти за избитых на митинге.

Театрализованные представления становятся, похоже, единственным способом ведения политики в Армении.