https://news.day.az/world/1663486.html В Ереване обнаружена первая передвижная гримерка-автозак для митингующих - ВИДЕО
В Ереване обнаружена первая передвижная гримерка-автозак для митингующих - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещено видео, на котором видно, что в Ереване обнаружена первая передвижная гримерка-автозак для митингующих.
Day.Az представляет публикацию:
Вот такая забавная картина из Еревана. Загруженные в автозак протестующие коротают время с пользой: они обмазываются красной краской, чтобы потом можно было сойти за избитых на митинге.
Театрализованные представления становятся, похоже, единственным способом ведения политики в Армении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре