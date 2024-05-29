Церковь против Пашиняна: В Армении все больше обостряются внутренние разборки

Автор: Байрам Эльшадов

Политическая ситуация в Армении подходит к следующей стадии своего жизненного цикла, на которой, судя по всему, правительство пойдет на более решительные шаги в отношении предводителя протестного движения Баграта Галстаняна и армянской церкви.

Сегодня заместитель главы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян предупредил священнослужителей, занимающихся политикой, об ответственности за свои действия: "Те священнослужители, которые занимаются антигосударственной политикой, также должны быть готовы столкнуться с ее политическими последствиями", - отметил он.

Армянский чиновник добавил, что люди, создавшие политическую платформу для церкви, и заменившие духовное служение политикой понесут "все последствия своей антигосударственной политики".

Похоже конфликт между армянскими властями и церковью входит в решающую стадию. Иерархии церкви взяв на себя роль основной оппозиционной силы в стране перешли все возможные красные линии и властям Армении ничего не останется кроме того, что перейти от предупредительных заявлений к реальным действиям против священнослужителей путчистов, которым не по душе возможное примирение двух народов и мечтающих только о мифической "Великой Армении от моря до моря".

У Пашиняна не останется пространства для маневра и поэтому следует ожидать в ближайшее время жестких мер против священнослужителей-путчистов, которые готовы бросить вновь свою паству в огонь войны ради призрачных идей о захвате чужих территорий.

Время показало, что все это заканчивается очень плачевно для армянского народа, которому, судя по всему, уже надоело быть игрушкой в руках закоренелых тюркофобов- реваншистов, готовых вновь запалить огонь войны с известным всем исходом.

Вот почему за провокатором Багратом следует только маленькая кучка оголтелых реваншистов, которые попрячутся при первых же выстрелах, а большинство жителей Армении уже не поддаются на всяческие увещевания и истерические призывы, предпочитая худой мир доброй ссоре с соседними странами. Тем более, что исход новых возможных конфликтов очевиден.

А с каждым прошедшим днем количество сторонников новоявленного армянского попа Гапона - Баграта становится все меньше и меньше, что видно по видеоматериалам. Армянскому народу надоели все эти "спасители" нации, которые и привели страну к краю пропасти.