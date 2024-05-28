В Баку состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Рамиза Миришли

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Рамиза Миришли, сообщает Day.Az.

На открытии вечера музыковед Гюллю Исмайлова рассказала о жизни и творчестве Рамиза Миришли (16.05.1934-17.04. 2015). Обладавший широким творческим диапазоном Рамиз Миришли, по достоинству использовав фольклорную и народную музыку, традиции национальной композиторской школы, еще более обогатил своими произведениями сокровищницу музыкальной культуры Азербайджана. Он обращался к самым различным жанрам, написал концерт для струнного квартета, тара и симфонического оркестра, симфонию для камерного оркестра, концерт и сюиты для оркестра народных инструментов, фортепьянное трио. Художественные качества творчества нашли особенно ясное проявление в том числе и в музыке, написанной им к театральным постановкам и кинофильмам. Многочисленные композиции на слова известных азербайджанских поэтов завоевали большую симпатию у любителей искусства. Прививая любовь к родному краю и уважение к национальным ценностям, эти произведения имеют важное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

В концертной программе в сопровождении инструментального ансамбля театра выступили народные артисты Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Гейдар Анатоллу, исполнители Айшян Мехтиева, Фахри Кязым-Ниджат, Айнур Искендерли, Ровшан Гахраманов.

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