Парламент Грузии начал преодоление вето президента на закон об иноагентах

В парламенте Грузии на пленарном заседании началась процедура преодоления вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах, депутаты от оппозиции и парламентского большинства ведут острую полемику, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Закон об иноагентах приведет ко многим проблемам. Нам закроют путь в Евросоюз, Грузии могут отказать в безвизовом сообщении с Европой. Совершенно очевидно, что западными странами будут введены против нас санкции, которые напрямую отразятся на экономике Грузии", - заявила депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе. Она отметила, что своей "бездумной политикой" действующие власти вызвали противостояние в обществе.

Спикер парламента Шалва Папуашвили, обращаясь к оппозиционным депутатам, заявил, что они действуют не из интересов Грузии. "Вся ваша политика основана на заявлениях о Грузии какого-то спикера из-за рубежа. Вы действуете не из интересов своей страны, а из интересов зарубежных стран. Это откровенное предательство", - заявил Папуашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала закон "О прозрачности иностранного влияния" в апреле и сразу же после этого в Тбилиси начались ежедневные акции протеста оппозиционных сил, требующих аннулировать данный закон. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на принятый парламентом закон.

Как настаивает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон предусматривает лишь представление неправительственными организациями и СМИ, получающих средства из-за рубежа, ежегодные финансовые декларации.

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