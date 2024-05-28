Президент Италии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

В день, когда дружественный народ Азербайджана отмечает национальный праздник, рад передать Вам наилучшие пожелания.

Очень рад плодотворному сотрудничеству между Баку и Римом. Эти отношения, развиваясь на двустороннем уровне, приобретают особое значение в нынешней сложной международной ситуации, характеризующейся российско-украинской войной и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Уверен, что на этой прочной основе наши страны продолжат совместную деятельность по укреплению стратегического партнерства, выдвижению новых инициатив, обогащающих это партнерство во многих вызывающих интерес сферах.

Я еще раз подтверждаю, что Италия будет продолжать оказывать решительную поддержку дальнейшему укреплению отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, в том числе интенсификации диалога по вопросам региональной стабильности, связям и международной безопасности.

Господин Президент, надеюсь вновь встретиться с Вами в сентябре в Квиринале.

От имени народа Италии и от себя лично передаю Вам и всем Вашим соотечественникам самые искренние поздравления", - говорится в письме.