Президент Ильхам Алиев: Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29

Азербайджан также будет содействовать участию малых островных развивающихся государств в СОР29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой на Антигуа и Барбуде.

"Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 - "Солидарность во имя зелёного мира", - отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан",- отмечается в обращении главы государства .