Госдеп отрицает, что США убеждают ЕС отказаться от резолюции по ядерной программе Ирана
Американская администрация отрицает, что Соединенные Штаты пытаются отговорить европейских союзников от планов принять на июньском заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана из опасений усилить напряженность в отношениях с Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет. Этот материал не соответствует действительности", - заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он комментировал публикацию на эту тему в газете The Wall Street Journal, ссылавшейся на неназванных дипломатов. "Мы не занимались лоббизмом в отношении каких бы то ни было стран, добиваясь того, чтобы они воздержались или голосовали против какой бы то ни было резолюции такого плана", - заверил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
"Мы активно усиливаем давление на Иран посредством комбинации санкций, сдерживания, международной изоляции, чтобы противодействовать его дестабилизирующему поведению, не допустить получения им ядерного боезаряда", - добавил Миллер.
Между тем по свидетельству The Wall Street Journal, США убеждают Великобританию и Францию отказаться от планов осудить ядерную программу Ирана. Вашингтон намерен воздержаться при предстоящем в МАГАТЭ голосовании по резолюции об иранской ядерной программе и призывает ряд других стран сделать то же самое, отмечалось в статье. Как в ней говорилось, США заняли такую позицию, опасаясь, что политическая обстановка в Иране может стать более нестабильной после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
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