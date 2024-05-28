США намерены направить сирийцам помощь на $593 млн

Администрация США направит сирийцам через международные организации гуманитарную помощь на $593 млн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Средства "пойдут на удовлетворение гуманитарных потребностей, возникших в результате исторических масштабов перемещения населения: более 16,7 млн сирийцев нуждаются в помощи на территории Сирии и почти 6 млн сирийских беженцев - по всему региону". Речь идет о "помощи, передаваемой через международные организации-партнеры для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых категорий беженцев, внутренне перемещенных лиц и принимающих стран, включая предоставление временного жилья, продовольственную помощь, доступ к услугам здравоохранения и образования, обеспечение водой, средствами гигиены и санитарии".

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "с начала 13-летнего кризиса [общий объем американской гуманитарной помощи сирийцам] составил $17,8 млрд".

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