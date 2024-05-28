Стали известны объемы запасов газа в европейских газохранилищах

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 68%, но все еще немного отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были заполнены более чем на 70%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $380 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 27 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил представитель компании.

Накануне объем прокачки составил 42,2 млн куб. м.

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