Лидер КНДР осудил военные учения Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал предпринять "чрезвычайно жесткие" действия против демонстрации силы Южной Кореей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Ренхап".

По информации агентства, во вторник, во время визита в академию оборонных наук по случаю 60-летия ее основания, Ким Чен Ын заявил, что южнокорейские военные "угрожали нашему суверенитету применением оружия".

"Это очень опасная провокация, которую нельзя игнорировать, и игра с огнем, от которой мы не можем не прийти в ярость", - отметил он.

Лидер Северной Кореи назвал обладание спутником-шпионом "неизбежным" решением для защиты своего суверенитета и осудил военные действия Южной Кореи за демонстрацию силы.

Лидер КНДР пообещал предпринять "абсолютные и всепоглощающе жесткие действия" против опрометчивого решения Южной Кореи продемонстрировать силу в ответ на запуск спутника Северной Кореей.

ВВС Южной Кореи и США продолжают плановые учения над Желтым морем, начатые 27 мая. В учениях принимают участие более 90 самолетов.

В понедельник Северная Корея запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море. В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

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