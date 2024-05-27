https://news.day.az/politics/1663554.html Бриджит Макрон проявила неуважение памяти жертв Холокоста - ФОТО
Бриджит Макрон проявила неуважение памяти жертв Холокоста - ФОТО
Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild.
"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех - неизвестно", - отмечается издание.
Инцидент был запечатлен на второй день государственного визита французского лидера в Берлин, в ходе которого состоялось посещение Мемориала жертвам Холокоста в центре немецкой столицы.
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