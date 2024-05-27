Бриджит Макрон проявила неуважение памяти жертв Холокоста

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild.

"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех - неизвестно", - отмечается издание.

Инцидент был запечатлен на второй день государственного визита французского лидера в Берлин, в ходе которого состоялось посещение Мемориала жертвам Холокоста в центре немецкой столицы.